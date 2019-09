L'Spar Citylift Girona perd Núria Martínez per lesió

Mala sort per a l'Uni que ha rebut la confirmació de la baixa de llarga durada de la base Núria Martínez que haurà de passar pel quiròfan per culpa de la lesió als isquiotibials amb que l'experimentada jugadora de Mataró ha arribat a l'inici de la pretemporada després d'un estiu on ha competit en diferents campionats de 3x3 amb la selecció espanyola.



Les proves han revelat que Núria Martínez té un arrencament dels músculs isquiotibials.





??INFERMERIA | Núria Martínez estarà entre 5 i 6 mesos de baixa.



La seva lesió als isquiotibials requereix intervenció quirúrgica.



