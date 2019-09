El Congrés Internacional de Judo Ciutat de Girona reunirà esportistes de primer nivell

El Pavelló Municipal Girona-Fontajau acollirà l'11è Congrés Internacional de Judo Ciutat de Girona els propers 20, 21 i 22 de setembre. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, ha presentat aquest matí l'esdeveniment acompanyada del representant territorial de l'Esport de la Generalitat de Catalunya a Girona, Josep Pujols; el diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; el president de l'Associació Girona-Judo, Fèlix Estartús; la vicepresidenta de l'AECC Catalunya Contra el Càncer, Joana Puig, i l'esportista subcampió d'Espanya de Judo i medallista europeu Sergi Salas.

En les jornades de Girona hi participaran judokes de primer nivell, com el campió mundial absolut el 2018, Nikoloz Sherazadishvili; el tercer classificat en el campionat mundial absolut aquest 2019, Denis Vieru, i el subcampió d'Europa absolut el 2019, Fran Garrigós. S'espera que hi assisteixin més de 350 persones, majoritàriament tècnics i esportistes, que provenen d'arreu del món.

Com en les darreres edicions, el Congrés combinarà ponències amb exposicions tècniques al tatami a càrrec d'experts internacionals. Aquest any, a més, s'ha programat un espai especial dins del pavelló de Fontajau dedicat al judo infantil i que comptarà amb un objectiu solidari. En aquest sentit, tota la recaptació d'aquest espai anirà íntegrament destinada a l'Associació Espanyola Contra el Càncer.

"Girona és una ciutat educadora i aquest congrés contribueix, precisament, a fomentar la nostra voluntat educadora, de formació i solidaritat", ha explicat la regidora Eva Palau, que també ha agraït a l'organització "el seu gran esforç a l'hora de muntar aquest esdeveniment referent que compta amb professionals i esportistes d'elit".