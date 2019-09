«Amb un Fontajau ple tenim més opcions de victòria»

Diumenge, a dos quarts de set de la tarda, Spar Citylift Girona i Perfumerías Avenida es jugaran el primer títol de la temporada: Supercopa d'Espanya. De moment, però, el ritme d'entrades està per sota del que s'esperava l'Uni i per això avui, en la presentació de la Supercopa al centre comercial Espai Gironès de Salt, tant Cayetano Pérez com Èric Surís han demanat que hi ha el millor ambient possible a Fontajau. «Amb un Fontajau ple tenim moltes més opcions de guanyar que si hi ha menys gent, això és evident», ha explicat Surís mentre que el president, Cayetano Pérez, ha admès que «el ritme d'entrades era una mica fluix, però estem convençuts que s'anirà animant perquè necessitem l'ajuda de l'afició per aconseguir aquesta copa davant de l'etern rival en un partit molt interessant».