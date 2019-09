El suec que vol ser l'ídol a la Bisbal

A la Bisbal el record del nord-americà Terry Hopewell és tan inesborrable que, fins i tot, aquest estiu algú s'havia plantejat organitzar un autobús per anar-lo a veure a França, amb el seu nou equip, el Laval, un equivalent a l'EBA. La seva bona temporada al club, a Copa Catalunya, de la mà del tècnic Joan Ferrer, que s'havia passat l'estiu empassant-se vídeos per trobar un pivot que li reforcés el joc interior, li ha obert un camí professional. Al pavelló vell la mainada es queda sense el seu ídol, sense les seves esmaixades i sense el seu somriure. Però des de dilluns ja hi ha un candidat a suplir el seu paper d'estrella, o de «referent», com diu Ferrer. Aquest cop és suec, té 31 anys, s'anomena Aaron Walker, i ve del Dornbirn Lions de la Segona Divisió d'Àustria.

«No es tracta de fer oblidar en Terry, sinó que ens ajudi a enfortir l'equip i a generar il·lusió per fer-nos forts i mantenir la categoria. Ajudarà el club i també treballarà amb els joves», explica Joan Ferrer, que ha passat unes altres vacances enganxat al monitor. I aquest cop trobar un pivot estranger referent per al Bisbal no va ser gens fàcil. Descartada l'opció de buscar un altre americà per les complicacions burocràtiques que té en una categoria com la Copa Catalunya, es va optar per cercar al mercat comunitari. «I d'americans disposats a anar a l'aventura n'hi ha molts, però els europeus s'ho miren més amb lupa».

Walker va ser finalment l'escollit. Ferrer avisa que «és un jugador diferent d'en Terry, aquest pot jugar obert i tirar de fora. Mesura 2,06 i també ens ajudarà a dins perquè és gros, però també té bon llançament». Va arribar dilluns a la Bisbal i ja només posar un peu al pavelló vell es van aturar els entrenaments i la mainada s'hi va anar a fer fotos, a retratar-s'hi i a conèixer-lo. Viurà a la mateixa casa on ho feia Hopewell i possiblement col·laborarà amb una acadèmia d'anglès del municipi fent conversa. «Aquest jugador també és més obert que en Terry, que era molt tímid. Tenia diverses ofertes quan el vam trucar, podia haver anat a l'EBA, però per a aquests jugadors l'entorn és important i li va agradar el que li vam explicar. A més tenia un roc a la faixa: va parlar amb Hopewell i suposo que amb el que li deuria explicar va acabar de deixar-lo convençut», detalla el tècnic. Ahir Walker va tenir l'oportunitat de visitar algunes platges de la Costa Brava «i n'ha quedat meravellat».

El nou jugador debutarà demà a la semifinal del Mateo Pell, que es jugarà a la Bisbal contra el CEB Girona. La idea és que agafi rodatge perquè tot just ahir feia el segon entrenament amb el grup. Walker també té residència als EUA, on impulsa una mena d'acadèmia per ajudar a l'adaptació dels universitaris europeus que marxen cap allà. Si serà el nou ídol de la Bisbal, el temps ho dirà. El club també ha fitxat aquest estiu Guillem Planas (Salt), Edu Ramos (Sant Narcís), Miquel Casadevall (Quart), Pau Esponellà (l'Escala) i Marc Sansabrià (Vedruna Palamós).