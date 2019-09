Brittney sykes es perdrà l'Open Day i la Supercopa

L'Spar Citylift Girona no podrà comptar amb la nord-americana Brittney Sykes ni demà passat contra l'Avenida en la final de la Supercopa d'Espanya a Fontajau ni en el partit contra el València de la setmana vinent en l'Open Day de Saragossa. Tal com es temia el club, Sykes va ser convocada per jugar l'AmeriCup amb la selecció dels Estats Units. La competició es disputa a Puerto Rico i acaba el 29 de setembre.