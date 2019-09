El Barça naufraga en la visita a Granada (2-0)

El FC Barcelona ha perdut per 2-0 en la seva visita al camp del Granada CF, després d'haver encaixat gols de Ramon Azeez i d'Álvaro Vadillo en el transcurs de la cinquena jornada de Laliga Santander, perllongant per als catalans una ratxa preocupant en les seves cites a domicili. A Los Cármenes, els homes d'Ernesto Valverde han tornat a mostrar la seva versió més fluixa i fiant la remuntada a Leo Messi, però aquesta vegada no va quallar la idea. Després d'haver-se perdut la pretemporada estiuenca a causa d'una lesió, el davanter argentí s'involucra poc a poc en els compromisos del Barça; així, a Granada hi ha disputat els seus primers minuts en el Campionat Nacional de Lliga.

Els locals van començar elèctrics i van obrir el marcador en el seu primer atac, per obra del migcampista Azeez en una jugada amb certa polèmica. Després d'un fort xut en llarg, Antonio Puertas va saltar al costat del central visitant Lenglet i va tocar la pilota, perquè aquesta caigués als peus de Roberto Soldado mentre a terra es queixava el defensa del Barça d'un cop al costat.

Però la jugada seguia i Soldado va cedir la pilota al mateix Puertas, que s'havia escapolit de Nelson Semedo; el '10' del Granada, escorat a la dreta, va disparar només entrar a l'àrea rival i el seu llançament va ensopegar a la cama de Gerard Piqué en el seu intent d'aclarida, desviant la pilota fins a superar Ter Stegen per sobre del cap i sent reblada per Azeez a la ratlla de gol.

Aquesta acció d'arrencada anestesiar el Barça de manera provisional, sent incapaç de disparar a porta en tota la primera meitat del partit. Res funcionava per als blaugranes i per això Valverde va tornar a la mitja part als plans de les primeres jornades de lliga. La sola presència d'Ansu Fati i de Messi va molestar als defenses locals, però aquest efecte no es va contagiar als atacants.

El quadre entrenat per Diego Martínez controlava els temps del partit i s'ha vist recompensat amb el 2-0, obra de Vadillo en transformar un penal. Era a la meitat del segon acte, i gràcies a un embolic a l'àrea petita dels culers, Arturo Vidal ha tocat la pilota amb la mà. El VAR ha confirmat la pena màxima i el Granada no ha perdonat. El 2-0 de Vadillo era un fet i els blaugranes tampoc han sabut reaccionar. El Granada, amb 10 punts, és el nou líder de Primera.



FITXA TÈCNICA.



--ALINEACIONS.

GRANADA CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Domingos, Neva; Azeez, Montoro, Herrera (Gonalons, min. 83), Puertas; Machís (Vadillo, min. 62) i Soldado (Carlos Fernández, min. 57).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo (Ansu Fati, min. 45); Rakitic (Arturo Vidal, min. 62), Sergi Roberto, De Jong; Carles Pérez (Messi, min. 45), Griezmann i Luis Suárez.

--GOLS:

1-0, min. 1: Azeez.

2-0, min. 66: Vadillo, de penal.

--ÀRBITRE: Cuadra Fernández (C.Balear). Ha amonestat els locals Soldado (min. 48), Herrera (min. 49) i Carlos Fernández (min. 87) i els visitants Luis Suárez (min. 21) i Piqué (min. 45+4).