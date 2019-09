El Bàsquet Girona obre la lliga guanyant a Fontajau (69-60)

El Bàsquet Girona ha començat la lliga amb una treballada victòria a Fontajau davant del Menorca (69-60). Antonio Hester, amb 17 punts, ha sigut el màxim anotador de l'equip d'Àlex Formento, que ha tingut el suport de més d'un miler de seguidors a Fontajau. Els gironins no han tingut un partit còmode tot i anar sempre per davant en el marcador. El Menorca mai ha abaixat els braços hi ha lluitat fins el final. Al descans els gironins dominaven 42-33, i en la represa sempre s'han mantingut per damunt, tot i que sense acabar de trencar el resultat. En els instants finals els tirs lliures de Sàbat i Sevillano han acabat per dictar sentència.