Guanyar és el camí per mantenir el ple de victòries a fora

L'actual és la sisena temporada que el Llagostera passa a la Segona Divisió B en tota la seva història. Només una vegada l'havia començat amb uns millors números. Ve de Tercera, però passades quatre jornades, el balanç és ben positiu. Amb una única derrota (0-3 amb el Vila-real B, el líder del grup) i set punts de dotze possibles, els números fan prou patxoca. «Signo repetir aquesta estadística cada quatre partits, això seria una molt bona senyal», afirma el seu tècnic, Oriol Alsina. Per salvar la categoria, l'únic objectiu, és qüestió d'allargar aquesta inèricia i mantenir-la fins que s'acabi la lliga. La propera oportunitat arriba aquesta mateixa tarda (19 hores) al camp de l'Atlètic Llevant. Fins ara, jugar a fora li ha anat molt bé al conjunt blaugrana, que ha guanyat en els dos desplaçaments que ha hagut d'afrontar en aquest inici de la competició. Es va imposar al camp del Nàstic (1-3) en el debut i també va guanyar dues setmanes després al Prat (1-2). Sis de sis, que podria augmentar fins als nou punts si avui es guanya a la ciutat esportiva de Buñol.

«Estic convençut que quan s'acabi la temporada els nostres números seran més bons a casa que no pas a fora, però ara mateix aquests diuen que som uns visitants molt forts. Esperem puntuar, com a mínim», reflexiona Alsina. Ell és el primer, això sí, que s'afanya a avisar dels perills del proper rival. Un Atlètic Llevant que només ha guanyat un partit (1-0 a l'Hèrcules), i que ve de descansar l'últim cap de setmana després que s'ajornés el partit que havia de disputar a Oriola degut als forts aiguats que van afectar la zona durant uns quants dies. «És un filial que té un perfil diferent al Vila-real B. És un equip amb més velocitat, molt més veritcal, que li agrada jugar per les bandes i que compta amb futbolistes molt competitius. Serà difícil, com passarà en tots i cadascun dels partits que ens queden en aquesta categoria».

Està satisfet amb el balanç obtingut fins ara, tot i la derrota del passat dissabte. «Els números són molt i molt bons, encara que sabem que costarà salvar-nos. El 0-3 de l'altre dia no és el resultat del partit que vam veure, tot i que és veritat que ells van ser els millors. Hem de valorar cada punt que sumem d'aquí al final de la lliga», valora. Alsina no podrà comptar amb el central Lucas Viale ni tampoc amb Èric Jiménez, pel que s'esperen canvis a l'onze titular de l'última jornada.