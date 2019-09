Marc Gasol: "Acabaré la meva carrera a Girona"

Marc Gasol és aquest vespre la gran estrella convidada del debut del Bàsquet Girona en una nova temporada a la LEB Plata. El pivot dels Raptors, que en un parell de mesos de diferència ha guanyat l'anell de la NBA i el Mundial amb Espanya, ha pogut veure per primera vegada en directe, des de la llotja de Fontajau, un partit de l'equip que ha fundat i presideix. Gasol ha aprofitat la seva visita a la ciutat, on va jugar dos anys a l'ACB amb l'Akasvayu, per confirmar que "acabaré la meva carrera a Girona perquè així ho tinc pactat amb la meva dona".

El partit contra el Menorca, que ha començat a les vuit, ha reunit més d'un miler d'aficionats. Gasol ha tingut l'oportunitat de saludar el president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, i també s'ha retrobat amb exjugadors del CB Girona com Gerard Darnés i Joan Colomé. Amb tota naturalitat ha saludat tot aquell qui se li acostava. El president del Bàsquet Girona s'ha mostrat molt satisfet del creixement del club, del suport de la ciutat i de la plantilla d'aquesta temporada, que té l'objectiu de pujar a LEB Or.