Sarrià vibra tot i la cruel derrota en l'estrena a casa amb el Màlaga (24-25)

El Sarrià s'ha estrenat aquesta tarda a casa a la Divisió d'Honor Plata amb una derrota cruel contra el Ciutat de Màlaga (24-25), que ha captat l'atenció de gran part del poble. Centenars d'aficionats s'han renuit al pavelló per viure una gran tarda d'handbol que no ha deixat indiferent a ningú. Tot i mantenir l'avantatge al marcador des del primer minut, els homes de Salva Puig han patit la reacció dels andalusos al tram final,

Amb el públic a la butxaca, els homes de Salva Puig ràpidament han aconseguit l'avantatge al marcador mostrant-se superiors al rival. Deixant-se guiar per la intuició del capità Guillem Torres, els locals han portat el partit per allà on volien amb les seves habilitats tant defensives com en atac. L'esforç col·lectiu i la gran actuació del porter Pau Guitart han estat clau per marxar als vestidors amb un 13-11.

A l'inici de la represa, el Sarrià ha patit la reacció del conjunt andalús que ha avançat les línies per igualar el marcador. Tot i que la resposta dels de Puig per defensar el resultat a favor ha estat clara, el Màlaga no els ho ha posat gens fàcil. La reacció del conjunt visitant a l'últim sospir ha desfet la victòria del Sarrià, que ha vist com se li emportaven la victòria.