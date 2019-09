Sílvia Domínguez és el principal dubte de l'Avenida per la Supercopa de demà a Girona

El passat cap de setmana, el Perfumerías Avenida va perdre contra el Zamora en la Copa de Castella-i-Lleó en un partit que Miguel Ángel Ortega només va poder comptar amb quatre jugadores del primer equip -tres pivots: Laura Gil, Emese Hof i Kristine Vitola, i la tiradora anglesa Karlie Samuelson. Però això canviarà molt demà a Fontajau, en la Supercopa contra l'Spar Citylift Girona on, a banda de les baixes segures de Jewell Loyd i Erika de Souzam, Ortega només té el dubte de la veterana base catalana Sílvia Domínguez.

La jugadora de Montgat arrossega problemes en un bessó i, encara que no és una lesió greu, Miguel Ángel Ortega ja s'ha afanyat a explicar aquesta setmana que veu molt complicat que jugui a Fontajau. «No podem córrer riscos amb la Sílvia, no s'està entrenant i veig complicat que jugui a Girona sense que arriscar-nos a una possible recaiguda», va explicar Ortega aprofitant una de les moltes presentacions que ha fet el club castellà aquesta setmana. Així, per demà, a Samuelson, Hof, Gil i Vitola se'ls hi afegiran la base espanyola Maite Cazorla i l'aler nord-americana Tiffany Hayes (les dues, companyes de Sykes aquest estiu a la WNBA), la pivot nigeriana Evelyn Akhator i l'exjugadora del Cadí Andrea Vilaró no va jugar la setmana passada contra Zamora per unes molèsties al coll que no seran problema per jugar demà a Fontajau.

Així, a l'espera del que passi amb Sílvia Domínguez, les úniques baixes confirmades de l'Avenida són Jewell Loyd, que encara no s'ha incorporat després de jugar els play off de la WNBA, i Erika de Souza que jugarà la Copa Amèrica amb Brasil.

Les tres baixes de l'Uni són les ja conegudes de Núria Martínez, que ahir va passar pel quiròfan per la lesió als isquiotibials, Sonja Petrovic i Brittney Sykes que, com de Souza, jugarà la Copa Amèrica però, en el seu cas, amb la selecció dels Estats Units.