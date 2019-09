El Barça decep amb una derrota que deixa com a líder el Granada

Un fluix i decebedor Barça va caure ahir a l'Estadi Nuevo Los Cármenes davant del Granada (2-0), que es confirma com la gran revelació d'aquest inici de temporada i se situa líder provisional de la Lliga Santander. Els gols del nigerià Ramon Azeez a l'inici del partit i d'Álvaro Vadillo des dels onze metres a la segona part van permetre al conjunt andalús endur-se el triomf superant els homes d'Ernesto Valverde, que gairebé no van generar perill.

El tècnic blaugrana va tornar a deixar l'astre argentí Leo Messi fora de l'onze inicial. Com ja va fer dimarts passat a la Champions contra el Borussia Dortmund, va apostar per un trident encapçalat per l'uruguaià Luis Suárez, el francès Antoine Griezmann i Carles Pérez. Tan bon punt va començar el partit, el Granada va marcar en la primera acció que va tenir en una jugada reclamada pels visitants per una possible falta sobre Lenglet. Passaven només uns segons del primer minut, quan la centrada d'Antonio Puertas va enverinar-se després de tocar un defensa i Azeez va rematar de cap a la línia de gol.

El Barça va apoderar-se de la possessió després de rebre el gol matiner, encara que qui va estar a punt de tornar a veure porteria abans del quart d'hora de joc va ser el conjunt local en una gran acció individual de Puertas, que va obligar Ter Stegen a lluir-se amb la seva intervenció. La primera ocasió dels blaugrana va arribar a l'equador del primer temps a través d'una falta directa des de la frontal, que Suárez va estavellar a la barrera. Excepte això, els de Valverde van mostrar-se incapaços de generar perill i no van fer cap xut entre els tres pals durant la primera part.

Amb problemes per superar la pressió del Granada i trobant només alternatives per arribar a l'àrea rival a partir de la banda esquerra gràcies a l'actuació de Carles Pérez, els locals van dedicar-se a buscar contratacs ràpids en la recuperació de la pilota que més d'un cop van generar perill a la porteria de Ter Stegen.

A la represa, Valverde va deixar al vestidor Junior Firpo i Carles Pérez per fer entrar Ansu Fati i Messi. No obstant això, l'inici de la segona part va tornar a estar marcat pel Granada a causa d'una errada del porter blaugrana que quasi permet un autogol. A mesura que avançaven els minuts, el Barça va millorar. Sobretot amb l'aparició de Messi. L'argentí va jugar entre línies per darrere dels atacants i Ansu Fati va donar profunditat al camp per l'esquerra. Esgotant els canvis quan encara quedava mitja hora per al final, l'entrenador va fer entrar Arturo Vidal per Rakitic. Tan bon punt va entrar al terreny de joc, el xilè va tocar amb la mà una pilota dins l'àrea després d'una falta servida per Vadillo. L'extrem del Granada va ser l'encarregat de transformar el 2-0 en un penal assenyalat per l'àrbitre, després de revisar el VAR.

El Barça va reaccionar a l'últim quart d'hora de joc, encara que més amb el cor que no pas amb el cap. De futbol, n'hi va haver poc. Els de Valverde van trepitjar molt l'àrea local, encara que no van disposar d'ocasions clares fins que Messi va posar a prova Rui Silva quan només quedaven deu minuts. A partir d'aleshores va acabar-se el bagatge ofensiu d'un Barça incapaç de generar perill i que veia com els locals encara podrien haver ampliat el resultat.