El Bàsquet Girona enceta la Lliga amb un treballat triomf contra el Menorca

El Bàsquet Girona va poder brindar una victòria al seu president, Marc Gasol, ahir espectador de luxe a Fontajau. El conjunt entrenat per Àlex Formento va derrotar el Bàsquet Menorca (69-60) en l'inici de la LEB Plata. Una temporada que hauria de servir per acabar de solidificar el projecte encetat fa cinc anys per Gasol i aconseguir l'ascens a LEB Or.

Els de Formento van començar el partit molt forts, incomodant els menorquins que no trobaven els seus jugadors interiors i aconseguint cistelles fàcils en els primers minuts. Així, amb 13-3 en el marcador, l'entrenador visitant va demanr temps mort per posar-hi remei. El va trobar (13-8), però el cert és que ahir els gironins van saber treure el partit amb molt de mèrit i amb un gran esforç, impedint que els jugadors interiors illencs rebessin pilotes amb facilitat. El Menorca, un equip molt físic amb Otegui, Okoke o Bute ho va pagar, només trobant les solucions amb l'aler Covington.

En canvi, el Bàsquet Girona trobava solucions per tots costats. En línia exterior va trobar un inspirat Albert Sàbat, i en el joc interior Dijkstra i Antonio Hester, ahir millor jugador del partit. El nord-americà va anotar 20 punts i capturar 12 rebots, i aportant tant de 3 com des de dins la zona, sent així una tortura pel conjunt entrenat per Oriol Pagès.

A més, els de Formento van saber jugar amb cap. El Menorca en cap moment es va posar per davant, però si que hi va haver moments que es va posar a 4 o 5 punts. Va ser llavors que els gironins posaven la directa en atac i posant el cadenat en defensa per tornar a ampliar la diferència.

Els locals van marxar amb 9 d'avantatge al descans (42-33). Un avantatge que va saber administrar durant els següents 20 minuts. Aquell avantatge de 10 punts que havia tingut el conjunt de Formento en els primers compassos de partit i que no s'havia tornat a produir en el primer temps, si que ho va fer després del descans. Els gironins van arribar-se a posar-se a 12 punts dels visitants (47-35) en el tercer quart, i en cap moment els menorquins van donar símptomes d'entrar dins el partit. Va ser d'aquesta manera com, a foc lent i amb esforç en defensa, el Bàsquet Girona va aconseguir sumar el primer triomf en la primera jornada de LEB Plata per 9 punts de diferència (69-60).