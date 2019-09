Un gol d'Alan Baró dona la victòria a l'Olot contra el València Mestalla (1-0)

Una rematada de cap impecable d'Alan Baró al primer pal després del servei de cantonada servit per Hèctor Simon ha representat el gol de la victòria de l'Olot per la mínima davant del València Mestalla (1-0). L'equip de Raúl Garrido ha acabat aprofitant una acció d'estratègia per decidir un duel igualat, que a la segona part, els visitants haurien pogut empatar en una jugada de Pérez que ha escopit el travesser. El duel ha reunit un miler d'espectadors al Municipal i deixa els garrotxins novens, amb 7 punts, havent sumat la segona victòria de la temporada.