L'Spar Citylift Girona guanya la Supercopa en un final molt emocionant (82-80)

L'Spar Citylift Girona s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya per segona vegada després de tombar l'etern rival, el Perfumerías Avenida, en un final a cara o creu a Fontajau (82-80). L'equip d'Èric Surís semblava que tenia el partit controlat en els darrers instants però dos tirs lliures errats per Rosó Buch amb un 81-80 al marcador han donat la possibilitat al rival de capgirar el resultat en una última posessió de 17 segons. Hynes ha errat una entrada a cistella i Ajdukovic ha agafat el rebot, ha rebut una falta, i amb un segon de temps ha anotat un dels dos tirs lliures que tenia per situar el 82-80 definitiu.