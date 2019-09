El Banyoles pesca un bon punt del complicat camp del Cerdanyola

El Banyoles va confirmar les millores demostrades la setmana passada amb la victòria davant el Figueres, i va treure un valuós empat al complicat camp del Cerdanyola (1-1). En un partit que els d'Adam Fontes van dominar, sobretot en el segon temps, i van tenir ocasions per guanyar el partit.

També és cert que els banyolins van sortir una mica adormits en la primera mitja hora de joc. En canvi, els locals semblava que havien arrencat més espavilats i pressionaven sobre la porteria de Bartrina, mentre que els blaus els durava poc la pilota. Així, va arribar el gol local, obra de Javi López que va rematar una centrada sol des de dins l'àrea.

Va ser el gol local que va despertar els visitants. Va avisar Bena al 32 i Henry, en el 33, va posar l'empat en el marcador gràcies a una bona pressió del conjunt de Fontes a camp contari, que amb recuperació i passada de Bech cap al davanter no va fallar davant Briones.

Després del gol, el partit va ser banyolí. Va tenir més la possessió de la pilota, dominava el joc i creava perill. En la represa, Eric i Bena van tenir bones ocasions per avançar els vistants. Els locals també ho provaven tímidament, en un partit que s'hagués pogut decantar per un dels dos equips, però finalment l'empat a un no es va moure més del marcador i el Banyoles va sumar un bon punt.