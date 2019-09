El Figueres recupera el somriure amb una victòria a Vilatenim contra l'Europa

En el cinquè intent, per fi, va ser la bona per al Figueres que ahir va poder respirar una mica més tranquil després d'aconseguir la primera victòria del curs davant l'Europa a Vilatenim (3-1). Un triomf que fa que els figuerencs surtin de la zona de descens i hi deixin els barcelonins, que amb tres punts encara no saben el que és guanyar aquesta temporada.

Però no ho va tenir fàcil el conjunt entrenat per Xavier Agustí per aconseguir aquest valuós triomf. Els visitants van avisar amb un xut de Cano al primer minut de joc i eren ells el que, ben replegats al darrere intentaven sortir al contraatac. En canvi, els locals volien tenir el control del joc, però s'aproximava amb poc perill a la porteria defensada per Priego.

El domini de la possessió i la paciència van tenir recompensa per al Figueres. Al minut 34 i entre empentes i rodolons Pepu Soler aconseguia avançar el seu equip. Tot i així, el gol va fer canviar la tònica del partit i a partir d'aquí va ser l'Europa que va començar a aproximar-se a la porteria d'Embela amb perill. Fins i tot, els visitants van demanar penal en una acció a les acaballes del primer temps, però l'àrbitre no en va voler saber res.

Però si Gibert González no va xiular penal a favor de l'Europa en la primera part, sí que ho va fer just començar la represa. L'àrbitre va veure penal en unes mans de Gallo dins l'àrea. Serra va ser l'encarregat de xutar la pena màxima. Va ser aquí que va aparèixer Embela que va endevinar les intencions del davanter visitant i va enviar el llançament a córner. Serra no va tardar ni cinc minuts en treure's l'espina clavada per fallar el penal, i en el minut 54 empatava el partit i feia que els fantasmes tornessin a Vilatenim.

El Figueres no es va rendir, buscava brindar la primera victòria a la seva afició i va trobar el premi a 18 minuts per acabar el partit. Va ser Ivan que ell mateix es va fabricar la jugada i després de provar un xut de primeres que la defensa va rebutjar, ell mateix va recollir el rebot per xutar fora de l'abast de Priego. La festa a Vilatenim no va acabar aquí, l'afició en volia més i els locals intentaven matar el partit amb el tercer gol, però al davant els barcelonins també buscaven l'empat. En l'últim minut del partit Pepu Soler posava el 3-1 i la tranquil·litat a Vilantenim. L'Europa, tot i que va apretar de valent en els sis minuts d'afegit no va trobar el camí del gol. Així, els de Xavi Agustí van poder celebrar el primer triomf del curs.