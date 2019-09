L'Olot sua però canta victòria

L'Olot va fer un bon partit una jornada més, però en aquesta ocasió el bon joc sí que es va traduir en resultat favorable. El conjunt volcànic va vèncer el València Mestalla (1-0) gràcies a un gol d'Alan Baró a la sortida d'un córner servit per Hèctor.

Raúl Garrido va tornar a apostar ahir pel 4-3-3 que tan bones sensacions va deixar a Castelló, malgrat la derrota. La novetat en aquesta jornada va ser a la zona del pivot, on hi va actuar Arnau Comas, encarregat d'iniciar jugada i buscar constantment els jugadors de banda amb canvis de joc. Així, va arribar el primer apropament garrotxí a la porteria de Rivero. Pep va arribar gairebé a la línia de fons i va posar una centrada rassa que Natalio va estar a punt de convertir en gol. Tres minuts més tard, va ser Xumetra qui ho va intentar amb una centrada per Peque, però el jugador cedit pel Barça no va arribar a connectar amb l'esfèrica.

A poc a poc, el filial valencianista va anar despertant i, al minut 19, Alfred va estar a punt de fer el 0 a 1 amb una rematada fins a l'àrea que va marxar fregant el pal. Quan el Mestalla semblava que començava a entrar en el partit, al minut 28 l'Olot va fer l'1 a 0. Hèctor va posar un servei de córner precís al primer pal i Alan Baró va rematar amb el cap per enviar-la al fons de la xarxa amb un gir de coll magnífic.

Els olotins enllaçaven passada rere passada i moltes d'elles al primer toc. Les recepcions i descàrregues de Natalio entre línies estaven fent mal al conjunt visitant i Masó gairebé n'aprofita una al minut 32 per posar la pilota a l'escaire. El xut del de Fontcoberta no va agafar la direcció desitjada. Just abans de finalitzar el primer temps, el València Mestalla va estar a punt de sorprendre Ballesté amb un xut llunyà de Carlos González que va passar molt a prop de la creueta.

A l'inici de la segona meitat, als olotins els va tocar patir. Jordi Sánchez va ser un mal de cap per als centrals locals i l'equip va perdre el domini de la pilota. Tot i això, els valencianistes no estaven incomodant Pep Ballesté fins que al minut 66 Sergio Moreno va rematar tot sol al segon pal i va estar a punt de fer l'empat.

Els visitants estaven fent molt mal amb les internades de Guerrero per banda esquerra i Garrido va optar per donar entrada a Soler per marcar-lo de prop. El jugador cedit per la Cultural Leonesa no només va col·laborar en defensa, sinó que al minut 79 també va tenir en els seus peus fer el segon dels olotins, però el xut li va sortir massa centrat. Immediatament Carlos Pérez va respondre amb un xut des de la frontal que es va estavellar al travesser.

La recta final del partit va estar marcada pel domini absolut amb pilota del València Mestalla i per la defensa èpica i patida dels garrotxins, que van aconseguir mantenir la porteria a zero i es van endur la victòria gràcies al gol d'Alan Baró al minut 28 de la primera meitat.