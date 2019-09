La Cursa de la Dona de Girona tornarà a reunir 7.000 participants el 6 d'octubre

La sisena edició de la Cursa de la Dona de Girona es celebrarà el proper diumenge 6 d'octubre a partir de les 10 del matí, amb sortida a la Devesa i arribada a la zona de la Copa. Els organitzadors han decidit mantenir el límit de participants fins les 7.000, com l'any passat, tot i que segons va revelar Patricia Parra, podrien plantejar-se ampliar en futures edicions si fos necessari. "Ara el més important per a nosaltres és que sigui una cursa de qualitat i que estigui ben organitzada, hem de veure com acaben d'anar les inscripcions aquest any", va assegurar.

De moment, segons han explicat els organitzadors en l'acte de presentació que s'ha fet a l'Ajuntament de Girona, "ja hem cobert un 90%" de les inscripcions. Hi ha temps fins el proper dimecres 2 d'octubre, tot i que la previsió és que els dorsals s'acabin abans. Precisament aquesta és una de les novetats d'aquest any: cada participant tindrà un dorsal, que podrà guardar de record, per comptes de constar el seu número en un tatoo. "Aquesta és una gran cursa, pel volum de gent que mou i perquè les dones hem decidit sortir al carrer. A més té un component solidari amb Oncolliga que la converteix encara ens més especial", ha dit la regidora d'Esports Eva Palau.

Banco Mediolanum, entitat especialitzada en l'assessorament financer personalitzat, continua un any més com a patrocinador principal de la Cursa de la Dona. Un suport a una prova que, segons el banc, representa valors de l'esport que lliguen amb el seu ADN com la disciplina, la capacitat de superació, la constància, l'esperit d'equip i la motivació per aconseguir les nostres fites. L'entitat, a més, està especialment motivada i sensibilitzada per la contribució solidària de la iniciativa a la investigació del càncer de mama i, alhora, pel clima únic que es crea entre totes les participants abans i després de la cursa.

Per la seva banda Xavier Avellana, d'Atletisme Girona, ha detallat que el circuit, de poc més de 5 quilòmetres, serà el mateix que l'any passat. Se sortirà des de la Devesa, per anar a buscar l'avinguda Tarradellas, Xavier Cugat, el Pont de França, el Pont de Pedret i entrada al Barri Vell. Allà, un cop les participants arribin a l'Ajuntament, seguiran pel carrer Nou, Jaume I i posaran direcció de nou a la Devesa i a la zona de la Copa, on hi haurà l'arribada "Volem que tothom pugui fer la cursa, corrent, caminant, i per això tenim un circuit apte", ha subratllat. El Diari de Girona és el Diari oficial de la prova una vegada més.