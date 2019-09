Leo Messi guanya el premi The Best

Leo Messi guanya el premi The Best

L'argentí Lionel Messi, davanter del Barcelona, va guanyar a Milà el premi FIFA The Best al millor jugador de l'última temporada, després de guanyar la Lliga espanyola i marcar 51 gols en 50 partits. Messi va triomfar per davant del portuguès Cristiano Ronaldo, del Juventus, i del defensa holandès Virgil Van Dijk, del Liverpool, en una gala celebrada a l'històric teatre La Scala de Milà. Pel que fa a l'onze ideal de la FIFA, el Reial Madrid, amb quatre jugadors, va ser el més representat, per dos del Barcelona i dos del Juventus. El brasiler Alisson va ser escollit millor porter, mentre que Megan Rapinoe va ser la millor jugadora i Jürgen Klopp el millor entrenador.