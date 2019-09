L'International Figueres Cup es consolida superant el miler de participants

La 7a edició de l'International Figueres Cup se celebrarà aquest cap de setmana, els dies 28 i 29 de setembre, amb més de 1.000 gimnastes procedents d'Europa, Sud Amèrica, Àfrica i Àsia al pavelló Roser Llop de la capital altempordanesa. Després de fer el rècord en la passada edició, enguany s'ha tocat el sostre duplicant el nombre de participants i obrint les portes a la resta del món. Per a l'organització, el Club Gimnàstica Rítmica Figueres, el creixement d'aquesta competició sorprèn i no deixa de ser un reconeixement a tot l'esforç que s'hi ha dedicat durant aquests anys. Segons ha explicat la presidenta Gemma Torrent, "és la primera vegada a Espanya que es dona l'oportunitat de competir internacionalment amb els nivells A, B, C i D".

"Aquesta aposta ha despertat l'interès d'un munt de països de tots els continents. Fins i tot, Austràlia s'ho està plantejant per l'any vinent. Estem lluitant perquè totes les gimnastes puguin tenir una experiència com aquesta, sense haver de formar part d'un equip nacional", ha afegit Torrent. Mantenint l'estructura de sempre, la 7a Figueres Cup comptarà amb competició individual i de conjunts, una masterclass i una gala show, que tindrà lloc dissabte 28 a les 20:30 hores amb la participació de la campiona del món Anastasia Simankova; el conjunt júnior de la selecció espanyol -4rt al Mundial de Rússia- del qual en forma part la rosinca Uma Méndez; els campions d'Espanya, Gerard López i Xavier Baustista; i les campiones de Catalunya i d'Espnaya, Anna Pons i Laura Carrillo.

En l'acte de presentació que s'ha fet aquest migdia a la Diputació de Girona, el diputat d'Esports, Jordi Masquef, ha assegurat que "estem molt contents d'ajudar en un esdeveniment completament consolidat com aquest. La cooperació és vital per fer créixer un projecte, que dona un producte d'èxit. Més enllà de l'àmbit esportiu, la Figueres Cup crea riquesa al territori evidenciant que les comarques gironines poden ser un referent del turisme esportiu".

"La Figueres Cup fomenta i promociona l'esport de base. A més, de la feminització i la internacionalització de l'esport. És una eina vital per transmetre valors i fer amistats d'arreu del món. Hi haurà 40 clubs nacionals i 24 estrangers. És una ocasió única per parlar altres idiomes i aprendre d'altres cultures", ha comentat el representant territorial de l'Esport a Girona, Josep Pujols.

Per la seva part, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Figueres, César Barrenechea, ha revelat que "repercuteix en el desenvolupament econòmic de la ciutat i és un orgull per a Figueres acollir aquest certamen". "Si volem formar els nostres joves sota els valors de la igualtat i el respecte, cal comptar amb el suport de la regidoria per fer-lo més gran si cal"", ha dit.