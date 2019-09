Tres advocats gironins defensaran el Barça en el judici contra Neymar

El serial entre Neymar i el Barça té infinits capítols i, després d'un estiu on el guió donava voltes al possible retorn del davanter brasiler al Camp Nou, ara la trama torna a l'escenari judicial. Demà, divendres, les dues parts es trobaran al Jutjat Social número 15 de Barcelona per solucionar una demanda encreuada sobre el pagament, o no, de la prima de renovació que les dues parts havien acordat mesos abans que el davanter decidís canviar d'aires fitxant pel PSG el 2017. Les xifres impacten: Neymar demana al Barça els 43.650.000 euros que encara li faltarien per cobrar -els havia de rebre el 31 de juliol de 2017, l'1 d'agost els va reclamar i el 2 d'agost va anunciar que marxava a París- mentre que el Barça, que ha deixat el cas a les mans despatx d'advocats gironí Costa, Torrecillas y Asociados, reclama a Neymar el retorn de la part ja pagada de la prima (20.750.000 euros) a més d'una altra quantitat d'1.750.000 euros més perquè el brasiler només va quedar-se al club una de les cinc temporades pactades.

En el cas que, aquest estiu, Barça i PSG s'haguessin posat d'acord per al retorn de Neymar al Camp Nou hi ha pocs dubtes que el club blaugrana i el brasiler s'haguessin posat d'acord però, com el que el davanter segueix a París, la demanda encreuada ha tirat endavant. El més probable és que Neymar no vagi demà al Jujat Social número 15 de Barcelona i delegui en els seus advocats que, abans de la vista, encara serien a temps d'arribar a un pacte amb el Barça. Els que segur que hi seran són Joaquim Torrecillas, Josep Maria Costa i Carles McCragh a qui el club presidit per Josep Maria Bartomeu ha confiat la seva representació legal en aquest cas. Costa, Torrecillas y Asociados és un despatx amb molta experiència en el dret esportiu i, per exemple, tant Josep Maria Costa com Joaquim Torrecillas varen ocupar el càrrec de director general del Girona FC.