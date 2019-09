Així influeix viure a prop de vegetació en la teva salut

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han descobert que la gent gran i de mitjana edat que viuen en barris amb més zones verdes tenen menys risc de síndrome metabòlica -un conjunt d'afeccions que inclou obesitat i hipertensió- que aquelles que viuen en veïnats amb menys zones de vegetació.

L'estudi, publicat a 'Environmental Pollution', ha analitzat per primera vegada la relació entre els espais verds a prop de l'habitatge i el conjunt d'aquesta síndrome amb dades de més de 6.000 persones del Regne Unit d'entre 45 i 69 anys, ha explicat el centre, impulsat per La Caixa.

La primera autora de l'estudi i investigadora de l'ISGlobal, Carmen de Keijzer, ha explicat que aquesta vinculació es pot deure a "les oportunitats que ofereixen els espais verds per realitzar activitat física, així com la mitigació de l'exposició a la contaminació de l'aire".

Síndrome metabòlica

La síndrome metabòlica és un conjunt d'afeccions que es presenten al mateix temps i que inclou obesitat, hipertensió, nivells alts de sucre en sang i nivells anormals de greix, i són un factor de risc important per a malalties no transmissibles (ENT) com atacs cardíacs , diabetis i ictus.

El també autor Payam Dadvand ha destacat que van trobar més beneficis per a la salut en el cas dels espais verds que comptaven amb més cobertura d'arbres, "el que proporciona una base per a futures investigacions per identificar les característiques de la vegetació que influeixen positivament en la salut ".

Salut Pública

"Els espais verds podrien ajudar a reduir la càrrega de les malalties no transmissibles, una de les principals prioritats actuals en salut pública, ens cal ciutats més verdes i, per tant, ciutats més saludables", ha afegit Dadvand.

Córrer en zones verdes

Van observar una associació més forta en les dones que en els homes: "Elles, en general, passen més temps en l'entorn residencial, el que podria explicar aquesta diferència de gènere", ha argumentat Keijzer.

L'estudi longitudinal es va basar en dades de la cohort Whitehall II del Regne Unit, més de 6.000 persones a les que es van realitzar quatre seguiments entre 1997 i 2013 que van incloure diverses proves, com anàlisis de sang i mesurament de la pressió arterial i el perímetre de la cintura, i la vegetació al voltant del domicili es va estimar a partir d'imatges per satèl·lit.

Les conclusions suggereixen que l'exposició a llarg termini als espais verds pot tenir un paper en la prevenció de la síndrome metabòlica, incloent-hi també cada component individual per separat, com un perímetre gran de cintura, nivells alts de greix en sang o hipertensió.

Un estudi recent d'ISGlobal concloïa també que les persones que viuen en àrees amb més espais verds tenen un declivi físic més lent, mentre que la reducció de l'estrès, el fet de viure més anys o un millor estat de salut general i mental són altres de els beneficis per a la salut que assenyala la ciència.