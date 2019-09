Les estrelles del patinatge artístic català ompliran demà Fontajau

Més de 3.500 entrades venudes, i la previsió de superar les 4.000 fan de la tercera edició del Catalunya Stars un èxit anticipat. Demà (18.00) el pavelló de Fontajau tornarà a acollir aquesta competició que posa punt i final a un altre any inoblidable, reunint totes les grans estrelles del patinatge català en un espectacle de més de tres hores de durada que, a més, reparteix uns notables premis econòmics. No hi faltarà cap de les grans figures gironines: el CPA Girona, que aquest 2019 ho ha guanyat tot, el CPA Olot, subcampió del món, el PA Maçanet en grups petits, el CP Bescanó en quartets, el CP Celrà en junior, i la parella formada per Eli Prat i Artur Balaguer (CPA Olot), entre d'altres. Les entrades costen 12 euros i per qui no hi pugui anar, la Xarxa ho emetrà en directe per televisió.

El Catalunya Stars proposa un duel entre tres equips, on es barregen els millors patinadors i patinadores de diferents modalitats. Capitanejats respectivament per Llorenç Álvarez, cinquè del món i bronze europeu en quartets; Pere Marsinyach, campió d'Europa i subcampió del món de lliure i company del primer en quartets; i Carla Escrich, campiona d'Europa i bronze individual als World Roller Games; els equips Groc, Vermell i Blau estan farcits d'esportistes que han pujat al podi en tot tipus de competicions internacionals.

«Aquest esdeveniment, en què participaran alguns dels millors i les millors esportistes d'aquest esport, reforça la ciutat de Girona i les comarques gironines com un lloc de referència del patinatge a escala internacional», assegura la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau. Les actuacions dels tres equips seran valorades per quatre jutges internacionals i també s'obrirà una votació popular per al públic que estigui a Fontajau i el que ho segueixi des de casa per la televisió. L'equip guanyador es repartirà un premi de 9.125 euros, 8.030 el que quedi segon, i 6.935 per al tercer. El Catalunya Stars tanca la temporada, que tornarà a arrencar al gener amb el campionat provincial.