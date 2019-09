El Col·legi de Fisioterapeutes denuncia intrusisme a les federacions i clubs esportius

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) denuncia intrusisme laboral a les federacions i clubs esportius del país. El sector assegura que contracten massatgistes per fer la feina dels fisioterapeutes, malgrat que no tenen ni la mateixa formació ni una assegurança de responsabilitat civil en cas que cometin una negligència. El responsable de l'àrea d'intrusisme del CFC, Ismael Martí, deixa clar que la professió de massatgista és "molt respectable i necessària" però "no pot ser que facin un tractament quan no saben la causa". Martí explica que l'increment de persones que fan esport ha fet que augmentés l'intrusisme en aquest camp els darrers anys. "És un problema real, es contracten fisioterapeutes que no estan formats", ha lamentat Martí.