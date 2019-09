L'espectacle del Catalunya Stars il·lumina Fontajau

La temporada de patinatge va tancar ahir el teló a Fontajau, amb la celebració de la tercera edició del Catalunya Stars i on van participar els millors patinadors del panorama català, com l'equip del CPA Girona, que aquest any ho han guanyat tot, o el CPA Olot, subcampiones del món.

Una tarda que va servir més perquè els gairebé 4.000 assistents poguessin veure un gran espectacle sobre la pista en una competició que repartia importants premis econòmics. D'aquesta manera, els guanyadors van emportar-se un premi en metàl·lic de 9.125 euros a repartir entre els membres del grup. Aquest premi va caure en mans de l'equip blau, amb una puntuació de 421,2, capitanejat per la campiona d'Europa i bronze individual als World Roller Games, Carla Escrich. Aquest equip estava format pel grup de xou gran del PA Masnou, el grup de xou petit del CPA L'Aldea, el grup de xou júnior PA Tordera, el quartet de Foment Cardoní, el júnior Pérez, Meritxell Bachero, Sira Bella, Pol Torres, la patinadora en línia Àngela Martín-Mora, Sergio Canales i la mateixa capitana Escrich.

Uns resultats on el vot del públic va tenir molta importància, ja que, a part del jurat, el públic decidia per Instagram quin grup els havia agradat més. En segona posició s'hi va classificar l'equip groc (416,6), on hi havia la presència de les campiones del món en xou gran del CPA Girona, el grup de xou petit del PA Maçanet, el grup de xou júnior del CP Celrà i la parella formada per Eli Prat i Artur Balaguer del CPA Olot. Mentrestant, l'equip vermell, amb el grup de xou gran del CPA Olot, subcampiones del món, i el CP Bescanó en quartets, va ser el tercer classificat (415,9). Els clubs ja poden preparar ara les coreografies que estrenaran el 2020.