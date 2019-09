L'Olot fa mèrits però acaba perdent al camp de La Nucía

Es fa difícil creure que l'Olot hagi marxat avui amb les mans buides del camp de La Nucía. Sobretot, amb la insistència demostrada en una segona part en què ha fet mèrits per, com a mínim, sumar un punt. Però no va hi ha hagut manera i ha sortit derrotat de l'Olímpic Camilo Cano per 2 a 1. Javi Cabezas, només començar el partit i Pedraza, abans d'arribar a la mitja part, han marcat els dos gols locals. Natalio ha situat un empat efímer entre un gol i l'altre, perquè no ha durat ni deu minuts.