Adaora Elonu: Una màquina que ha canviat Salamanca per Girona

La fisioterapeuta de l'Spar Citylift Girona, Beti Orden, revelava fa poc una anècdota que dibuixa molt bé el caràcter d'Adaora Elonu. En un reportatge sobre la nova aler pivot de l'Uni a Cronómetro de Records, Orden explicava el seu costum que, cada dia, quan arriba a l'entrenament, pregunta a cadascuna de les jugadores com es troben. «I ella es va girar i em va respondre: 'i tu com estàs?' No m'havia passat mai, és una jugadora diferent», explicava Orden sobre una Elonu que, després de tres temporades convertint-se en un dels grans malsons de l'equip gironí vestida amb la samarreta del Perfumerías Avenida, ha canviat la ciutat del Tormes per la del Ter i l'Onyar en un viatge que ha tingut impacte immediat.

Fa una mica més d'una setmana en la Supercopa d'Espanya contra el seu antic equip que es va disputar al pavelló de Fontajau, Adora Elonu ja va ser l'MVP de la final i dissabte passat al migdia, amb la seva discreció habitual, mentre els focus es fixaven en la plasticitat de les jugades de Rosó Buch o en la sapiència de Laia Palau en els minuts calents, la jugadora nascuda a Texas tornava a signar un altre partit per emmarcar: 18 punts, 9 rebots, 7 faltes i 29 de valoració. MVP a la Copa i, una setmana més tard, tercera millor més valorada de tots els partits de l'Open Day només per darrere de la nova nord-americana de Zamora, Brittany McPhee, que va fer 32 de valoració amb 20 punts i 13 rebots en la victòria del Quesos Pastor sobre el Gipuzkoa (66-76); i de la pivot de l'Ensino Lugo Jennifer Nyingifa amb 17 punts i 14 rebots (30 de valoració) en la derrota del seu equip contra el Cadí de la gironina Georgina Bahí per 60-68.

Punts, rebots, totals de valoració... En el fons no deixen de ser estadístiques de rendiment individual i jugadores com McPhee o Nyingifa, integrades en plantilles menys potents lluny que les de la part alta de la Lliga, disposen de molts més tirs i llibertat individal per fer grans estadístiques que no pas Elonu o altres peces destacades de l'Uni, l'Avenida i, fins i tot, València o Gernika. En canvi, una altra estadística, menys publicada habitualment, sí que reflecteix la millora en l'aportació d'Adaora Elonu en partits com el de dissabte contra el Cadí. És el «+/-», o sigui la diferència entre els dos equips en el marcador en els minuts en què una jugadora concreta ha estat en pista. Adaora Elonu va acabar amb +17 dissabte contra el València i, també en part gràcies que va ser la que més minuts va estar en pista (32), va ser l'única jugadora per sobre el +15 del marcador final (67-52).



Alternativa a Hampton

La incorporació d'Adaora Elonu va ser un dels grans moviments del director esportiu de l'Uni, Pere Puig, en el moment de planificar aquesta temporada. Coneixedor dels dubtes que, al llarg del curs passat, Elonu va tenir al voltant de la seva continuïtat al Perfumerías Avenida, l'Uni li va fer saber molt aviat que a Fontajau tindria lloc. Era el tram final de la temporada passada i, veient com la cotització de Keisha Hampton no parava d'enfilar-se davant dels grans partits de la nord-americana, Puig va veure en Elonu l'alternativa ideal. Diferent de Hampton, sense l'amenaça en el tir exterior de l'ara jugadora del Villeneuve d'Asq, però, per contra, amb més capacitat per jugar d'esquenes a cistella i castigar els rivals amb la seva capacitat física jugant tant de tres com de quatre en una dualitat que havia provocat molts maldecaps a Èric Surís en les tres últimes temporades en els duels contra el Perfumerías Avenida. La combinació al tres/quatre entre ella i Sonja Petrovic pot ser realment complicada d'aturar per als rivals un cop la sèrbia es pugui incorporar al grup.



Propera parada, Zamora

Encetada amb bon peu la Lliga regular, l'Uni es prepara aquesta setmana per al proper compromís. Serà, de nou, lluny de Fontajau. Dissabte, a les sis de la tarda, jugarà a la pista del Quesos El Pastor de Zamora, que va debutar amb victòria gràcies a l'excel·lent actuació de Brittany McPhee. Serà només quatre dies abans d'un altre desplaçament, el que durà les gironines a enfrontar-se al Gipúscoa.