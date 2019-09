Brittney Sykes arriba demà a Girona per incorporar-se a l'Uni

La victòria en la final contra Canadà d'aquesta passada matinada (67-46) ha tancat amb la medalla d'or la participació dels Estats Units en la Copa Amèrica de Puerto Rico i, per tant, també s'acaba el compromís de Brittney Sykes que demà mateix arribarà a Girona. La nova aler de l'Spar Citylift ha fet 7 punts i 3 rebots per partit en una competició que ha disputat just després de tancar la seva participació a la WNBA amb Atlanta Dream.

El primer partit de Sykes amb la samarreta de l'Uni pot ser dissabte a Zamora on jugarà, més o menys, en funció dels entrenaments que hagi pogut fer amb el seu nou equip.