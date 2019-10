L'Spar Citylift Girona jugarà set partits lluny de Fontajau en només un mes

L'actual campió de Lliga Femenina va començar la defensa del títol jugant com a local davant d'un dels teòrics aspirants a discutir-li, a ell i al Perfumerías Avenida, l'hegemonia del bàsquet femení estatal. Però l'Spar Citylift Girona - València Basket no es va jugar a Fontajau, sinó al pavelló Siglo XXI de Saragossa, on la FEB va concentrar la primera jornada en format d'Open Day. I veure l'Uni jugar lluny de Fontajau és gairebé la norma en les setmanes vinents, perquè, per capricis dels calendaris de Lliga Femenina-1 i de l'Eurolliga, dels deu propers partits de l'equip que entrena Èric Surís només tres seran a Fontajau. El primer, aquest dissabte, 5 d'octubre, a Zamora, i l'últim, el dimecres 6 de novembre a Gydnia (Polònia) o a Ankara (Turquia) en l'Eurolliga. És a dir, set desplaçaments en un mes, incloent-hi aquí la sempre transcendental visita a Salamanca en Lliga, salpebrats amb els tres únics partits de Fontajau contra Ensino Lugo, Campus Promete i el Sopron hongarès.

En els últims dies, el nou tècnic del Dinamo de Kursk, Roberto Íñiguez, ha fet servir les xarxes socials per queixar-se a bastament de les incongruències dels calendaris en el món del bàsquet. Les finestres FIBA, els diferents campionats de 3x3 i la disputa del Preolímpic de cara als Jocs de Tòquio provoquen que les lligues es comprimeixin molt, sobretot a l'inici de curs, abans que la primera «finestra FIBA» aturi les competicions de club a mig novembre: l'Uni jugarà la vuitena jornada de Lliga el 10 de novembre i la desena, el 23; mentre que a Europa l'aturada encara és més llarga perquè les gironines saltaran de jugar el 6 de novembre, en el darrer d'aquesta sèrie inicial de 10 partits, al duel contra el Dinamo de Kursk a Fontajau del 27 (vint-i-un dies més tard).

Aquest calendari condicionat per les finestres FIBA es torna realment estressant si, com li havia passat a l'Spar Citylift Girona, el calendari situa en una determinada fase molts més partits com a visitant que no pas com a local. Jugar molts partits, viatjar constantment i entrenar poc és una dinàmica que no sol agradar als tècnics i, un cop hagi passat aquesta setmana «neta» després de l'Open Day del passat dissabte a Saragossa, Èric Surís es trobarà en aquesta situació. Tot plegat començarà aquest divendres, quan les gironines marxin cap a Zamora, on l'endemà s'enfrontaran al Zamarat de l'MVP de la primera jornada, l'aler nord-americana Brittany McPhee. Tornada cap a casa el diumenge per dilluns començar a preparar la primera setmana amb dos partits: dimecres, un altre cop fora, a la pista del Gipúscoa (Sant Sebastià), i diumenge a Fontajau contra l'Ensino Lugo de Bea Sánchez i Ainhoa López.

Ja estem a la tercera setmana d'octubre, la del retorn a l'Eurolliga, i la primera en què coincideixen un partit de competició europea i un de Lliga. Això sí, els dos lluny de Girona. El dimecres 16, l'Spar Citylift Girona visitarà l'històric Fenerbahçe a Istanbul (Anna Cruz, Alina Iagupova, Cecilia Zandalasini...), i, de tornada, sense gairebé temps de recuperació, el dissabte 19 haurà de ser a Vitòria per jugar contra l'Araski a Mendizorrotza.

La següent setmana, nova jornada doble Eurolliga/Lliga amb el partit de dijous 24 d'octubre, a Lió, amb el bloc de la temporada passada reforçat amb Helena Ciak (Montpeller) i Marine Johannes (Bourges); i el partit contra el Campus Promete a Fontajau el primer diumenge de Fires (27). Continuem, el dia abans de Tots Sants, el dijous 31, arribarà l'estrena a casa en l'Eurolliga contra el Sopron hongarès, que ha participat en les dues últimes Final Four, amb jugadores com Aleksandra Crvendakic i Jelena Milovanovic, i que arriba sols dos dies abans d'una de les cites marcades en vermell cada temporada: la visita a la pista del Perfumerías Avenida (dissabte 2 de novembre). El llarg mes acabarà el dimecres de la setmana següent, 6 de novembre, a la pista del Gydnia polonès o del Botas turc.