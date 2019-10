Remuntada del Barça contra l'Inter (2-1)

Victòria de mèrit i tres punts més del Barça, que ha hagut de suar molt per endur-se un triomf que el situa com a colíder del seu grup de la Champions amb els mateixos punts que el Dortmund. El partit va començar una gerra d'aigua freda per al Barça. Al minut 2, Lautaro va aprofitar un rebot al cercle central i va superar Lenglet amb velocitat pe acabar definint davant Ter Stegen. Tot i que el Barça va tenir alguna opció per empatar, el cert és que l'Inter va jugar amb més intensitat i millor que els blaugrana en el primer temps. A la represa, el Barça va fer un pas endavant. Al minut 58, arribava la recompensa: Suárez marcava en una volea espectacular empalmant una centrada d'Arturo Vidal. L'Inter es va anar tirant enrere i el Barça va acabar tancant els italians a la seva àrea. El premi final va arribar al minut 84. Messi va fer una excepcional jugada personal, deixant enrere diversos vidals i assistint Suárez, que va completar la remuntada amb un gran xut dins l'àrea.