La banyolina Esther Guerrero es classifica per les semifinals del 1.500 del Mundial d'atletisme

La banyolina Esther Guerrero s'ha classificat per les semifinals de demà (22.00) del 1.500 al Mundial de Doha. La gironina, amb una marca de 4'06.99, ha sigut novena en la primera sèrie (el bitllet directe era per les sis millors de cada una), però s'ha acabat classificant en la repesca per temps. La seva ha sigut la sèrie més ràpida. L'altre representant espanyola que buscava el passi a semifinals en els 1.500 femenins, Marta Pérez, també ha aconseguit l'èxit amb una marca de 4'07.48 que li ha donat el quart lloc en la seva sèrie, la darrera.

Al Mundial de Doha, a banda d'Esther Guerrero, també hi competeix un altre gironí, Adel Mechaal, que demà correrà les sèries dels 1.500 masculins (21.00) en busca de les semifinals de divendres.