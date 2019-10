Brittney Sykes, preparada per debutar dissabte a Zamora

Per contracte, Brittney Sykes tenia dret a una setmana de vacances abans d'incorporar-se a l'Spar Citylift Girona un cop hagués acabat els seus compromisos amb els Atlanta Dreams i la selecció dels Estats Units. Però, després de guanyar la medalla d'or a la Copa Amèrica de Puerto Rico diumenge a la matinada, dimarts ja era a Girona coneixent a les seves noves companyes i veient l'entrenament a Fontajau. Avui s'ha entrenat per primer cop i, posteriorment, en la seva presentació a la botiga Bauhaus, ha confirmat que està preparada per jugar dissabte a Zamora. "He fet avui el meu primer entrenament amb l'equip, després del viatge i del jet lag sí que estic una mica cansada, però crec que cada cop estaré millor; sí que podré jugar", ha explicat Sykes que, pel que ha pogut veure fins ara, s`ha instal·lat al Barri Vell, "la ciutat és molt bonica, ja n'havia parlat amb Haley Peters que era companya meva a Atlanta i que va jugar aquí, amb l'equip també he tingut bones sensacions en l'entrenament".

Sykes s'ha definit com una jugadora que pot jugar "en moltes posicions" i a qui li agradar "defensar fort per poder córrer, soc una jugadora activa que vull proposar coses i portar la iniciativa en el joc".