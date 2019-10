Un doblet de Luis Suárez deixa sense efecte les moltes carències del Barça

El Barça va guanyar anit l'Inter de Milà (2-1) al Camp Nou gràcies a una remuntada materialitzada pel doblet de Luis Suárez, que va fer oblidar una primera part nefasta dels locals, que agafen aire a Europa amb aquest resultat. Els blaugranes es van quedar a quadres al descans; igual que la seva innovadora i alhora discutida samarreta. La primera part va ser de l'Inter en tots els sentits, que va traslladar el seu domini al marcador gràcies a un gol de Lautaro Martínez. En canvi, el segon acte va ser totalment diferent des de l'entrada d'Arturo Vidal, que va exercir de mitjapunta amb llibertat per mossegar i pressionar al màxim.

Va tenir ocasions el Barça a la primera part, sí, però res comparades amb les de l'Inter, majors en nombre i millors en perillositat. El conjunt de Valverde volia la pilota, però no li donava profunditat. L'Inter, ben plantat al darrere, va sortir amb un criteri excels i sempre amb verticalitat, buscant la porteria rival. Només la va veure en una ocasió i el Barça, en dues. Més aviat Suárez, en dues. Els segons 45 minuts van fer que les estadístiques fossin blaugranes, van maquillar una primera part nefasta, dolenta.

Assenyalat moltes vegades, en aquesta ocasió part de la victòria va ser per al tècnic, Ernesto Valverde. Va canviar el dibuix i la cara del seu equip, es va atrevir amb Arturo Vidal i Ousmane Dembélé, també de tornada després de lesió, i va fer que l'Inter d'Antonio Conte deixés d'intimidar i fos un equip desdibuixat i que no tenia res a veure amb el que s'havia mostrat durant moltíssima estona al damunt de la gespa del Camp Nou. I tot això gràcies al temporitzador de Messi i a la pólvora de Suárez.

Es va passar de la manca d'amplitud de joc de la primera part a l'allau ofensiva, amb Dembélé d'extrem pur a la banda esquerra, de la segona. L'Inter va estar còmode amb la seva línia defensiva de cinc homes, encara que Candreva i Asamoah sortien amb molta velocitat a l'hora d'atacar, però amb l'empat l'equip va recular i ho va acabar pagant.

El tipus de partit que es va acabar veient era del tot previsible, però el Barça no va poder trobar alternatives durant la primera hora de joc. Ernesto Valverde, després d'un primer acte nefast del seu equip, ho va aconseguir canviar a partir del minut 53. Va ser llavors quan el Barça va deixar d'intentar-ho sense sort, topant una i altra vegada amb el mur del seu rival, per acabar-lo enderrocant i sumar així tres punts que són molt valuosos.



Lautaro avisa, Suárez executa

Però el guió previ a aquest canvi va funcionar a l'Inter per obrir el marcador, al minut 3. La mala sort va fer que un rebuig de Piqué al cercle central fos una assistència perfecta a Lautaro Martínez, que va superar en velocitat Lenglet i amb precisió va batre Ter Stegen. El 10 va ser un malson, però es va quedar sense forces, igual que un Alexis Sánchez molt discret en el seu retorn al Camp Nou. Lautaro va obligar, al minut 37, Ter Stegen a lluir-se, i aquest va treure una gran mà a baix de cap de l'argentí a la frontal de l'àrea petita.

El duel, amb les seves dues cares, es va tancar amb victòria blaugrana per 2-1. Un partit més igualat que el 2-0 de fa un any a la mateixa fase de grups, i que de ben segur deixarà enfadat un Antonio Conte amonestat. Des de la banda va veure com Suárez empatava connectant una centrada d'Arturo Vidal. I com executava el seu equip a prop del final en rebre una passada de Messi i aprofitar la relliscada de Godín.