El Girona fa mèrits per tenir més públic

D'acord, era dimecres i jugava el Barça contra l'Inter en la comoditat de la pantalla de televisió i el sofà de casa. Però la gent que omplia Fontajau en l'època que l'actual president del club encara no havia canviat l'Akasvayu per l'NBA o la que s'ha enganxat, o redescobert, el bàsquet de la mà de l'impagable, i exitosa, feina de l'Uni Girona farien bé de donar una oportunitat a la segona temptativa del projecte de Marc Gasol a LEB Plata. Es trobarien amb un equip que juga alegre i un nord-americà que en l'etapa ACB hauria enamorat, i molt, la llavors més nombrosa parròquia gironina. Un Antonio Hester que ahir, en la clandestinitat d'encara no mig miler d'espectadors, va liderar amb 27 punts i 10 rebots (39 de valoració en només 22 minuts en pista) un bon Bàsquet Girona que va deixar sense capacitat de resposta un innocent Benicarló en la seva tercera victòria en tres jornades de Lliga (96-59).

El segon quart va ser la demostració de per què més gent s'hauria d'acostar a Fontajau a veure partits de LEB Plata. Simplement s'ho passarien bé. El 16-16 del final dels primers 10 minuts, amb el Benicarló imposant el seu ritme i Dordevic i Bol aprofitant que, per a desesperació de Formento, Menno Dijkstra és un holandès de 2,10 a qui li agrada més tirar triples que barallar-se sota els cèrcols, va quedar esborrat de la memòria dels convençuts que van anar a Fontajau. Un parell de pilotes recuperades i el primer dels abundants 2+1 d'un Hester que no sembla notar que li fan falta quan ja s'ha decidit a encarar la cistella van ser l'inici de tot plegat (28-20). Amb Sàbat manant i l'equip corrent, el millor moment va arribar amb un equip en pista sense cap jugador que arribés als dos metres (Hester i Sevillano de pivots), només varen faltar un parell de triples de Víctor Moreno i de Sevillano perquè el partit es fes molt i molt costa amunt per a un Benicarló que encara no tenia clar què li havia acabat de passar en el segon quart: del 16-16 als 43-28 amb Antonio Hester valorant 25 (14 punts i 8 rebots en 15 minuts).10 punts gairebé consecutius de Morales, un quatre tirador que feia estralls la temporada passada a Lliga EBA i que a Plata es continua jugant molts atacs del Benicarló, van fer pensar als valencians que podrien plantar més cara en el tercer quart. Però s'equivocaven. Hester continuava desbocat, potser més i tot que abans del descans, i a quatre minuts per al final el Bàsquet Girona trencava per primer cop la barrera dels 20 punts de diferència (59-38, després d'un contracop finalitzat per Víctor Moreno). La diferència es va anar ampliant cada cop més i més per acabar amb els 37 punts fidel final (96-59).