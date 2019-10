Guerrero somriu al Mundial

Esther Guerrero va classificar-se ahir per a les semifinals del 1.500 del Mundial d'atletisme de Doha, que es correran aquesta nit (22.00 hora catalana, Teledeporte). També va aconseguir l'èxit l'altra representant de la delegació espanyola, la soriana Marta Pérez. El més curiós és que mentre la gironina va haver d'esperar a la repesca, tot i fer una marca de 4:06'99, Pérez ho va fer directament tot i ser més lenta (4:07'48) en quedar quarta de la seva sèrie.

La banyolina s'enfrontava al seu primer Mundial de 1.500 després d'haver-ne disputat dos en la prova de 800. Guerrero va córrer la primera de les tres sèries, la més ràpida de totes, firmant un novè lloc que, d'entrada, la deixava fora de les semifinals (hi anaven directe les sis primeres de cada sèrie). Però les altres dues van ser més lentes i la marca que va firmar li va servir per ser una de les sis atletes repescades per temps.

L'actual campiona d'Espanya va compartir sèrie amb la favorita, l'holandesa Sifan Hassan. D'entrada es va posar a rebuf de l'australiana Georgia Griffith, que va marcar el pas des de la sortida i va aguantar la posició fins que faltaven 300 metres per a la meta. La recta se li va fer una mica llarga. Va acabar novena amb 4: 06.99 però la seva marca li va donar una plaça de repesca. La victòria va ser per a Hassan amb 4:03.88, que va anar progressant a mida que la carrera arribava al final després d'haver anat última.

Un cop va saber que obtenia la classificació per a les semifinals del Mundial en els 1.500, Guerrero va dir que «aquesta era la meva final, la cursa que he estat esperant tota la temporada. Tindré l'oportunitat d'estar entre les millors del món i lluitaré tot el possible. Ara només penso a recuperar-me». No va amagar que la cursa havia anat com s'esperava: «L'objectiu era que la carrera fos ràpida. Era la meva opció, jo no tenia punts per passar per llocs i si volia estar a semifinals, havia de jugar-me-la així, a la repesca. M'ha sortit bé, encara que he arribat exhausta. Tant de bo em recuperi per a demà (avui), que ho necessit0».

A banda de les semifinals dels 1.500 femenins, amb la presència de Guerrero, avui també competirà l'altre representant gironí aquests dies a Doha: Adel Mechaal. Ho farà a les 21.00 h, en les sèries preliminars dels 1.500 masculins, per a un lloc a la semifinal de demà. Totes les proves, en directe per Teledeporte.