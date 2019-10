Marina González (Salt Gimnàstic Club) competirà al Mundial a Alemanya

Marina González (Salt Gimnàstic Club) ha estat seleccionada per formar part de l'equip espanyol de gimnàstica artística femenina que competirà al Mundial de Stuttgart. Una vegada fets els entrenaments oficials, els tècnics han determinat que la gimnasta de Malgrat, que defensa el club gironí, competeixi a Alemanya.

Els equips femenins competiran dissabte a les 11.00 del matí, mentre que els masculins ho faran l'endemà a la tarda. A Stuttgart hi haurà en joc 9 places per equips per anar als Jocs de Tòquio de l'any que ve. Espanya s'ha marcat l'objectiu d'assolir un d'aquests bitllets. En l'any del 40è aniversari del club, poder tenir una representant als Jocs seria històric per al Salt Gimnàstic Club.

Equip masculí:

Néstor Abad

Joel Plata

Adriá Vera

Thierno Boubacar

Nicolau Mir

Rayderley Zapata (Reserva)

Equip femení:

Ana Pérez

Cintia Rodríguez

Roxana Popa

Alba Petisco

Marina González

Alba Asencio (Reserva)