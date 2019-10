L'Spar Citylift Girona viatja a Zamora amb la baixa de Coulibaly

L'Spar Citylift Girona viatja cap a Castellà i Lleó per enfrontar-se demà (18.00) al Quesos el Pastor Zamarat. L'equip zamorà, dirigit per Francisco Garcia, s'ha reforçat i renovat aquesta temporada amb 10 nous fitxatges.

Èric Surís no podrà comptar amb la presència de Mima Coulibaly, qui no ha viatjat amb l'equip per problemes estomacals. Sonja Petrovic i Núria Martínez continuen recuperant-se de les seves respectives lesions.

Qui sí que podria disputar el seu primer partit amb l'Spar Citylift Girona és Brittney Sykes. Després d'arribar aquesta setmana a Girona i completar ja diversos entrenaments amb les seves companyes, la nord-americana va afirmar en la seva presentació que «després del viatge i del jet lag sí que estic una mica cansada, però crec que cada cop estaré millor; sí que podré jugar»

En la roda de premsa prèvia al partit de demà, María Araújo ha comentat que «Zamarat té moltes cares noves; tenen l'MVP de la primera jornada i serà un partit difícil. Serà el seu primer partit a casa i això sempre és motivant.»