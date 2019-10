Mechaal i Guerrero queden eliminats al Mundial de Doha

Adel Mechaal i Esther Guerrero, els dos representants gironins al Mundial d'atletisme de Doha, van quedar eliminats ahir. Mechaal, a les sèries preliminars de 1.500, i la banyolina, en les semifinals femenines de la mateixa distància. El palamosí, que havia sigut quart fa dos anys a Londres, s'acomiadava prematurament aquesta vegada en la ronda inicial. Mechaal estava ben col·locat al toc de campana, pero se li van posar molts rivals per davant. Va ser vuitè (3.37.95) i no va poder classificar-se per les semifinals (on sí que hi seran Kevin López i Jesús Gómez) ni en la repesca. Una estona més tard també quedava fora, en aquest cas de les semifinals, Guerrero. La banyolina va ser vuitena en la primera sèrie (4.16.66). Tampoc va poder obtenir la classificació l'altre representant espanyola, Marta Pérez.