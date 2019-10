«Peters em va parlar molt bé de Girona i Taurasi em va dir que Palau era una gran base»

Per contracte, Brittney Sykes tenia dret a una setmana de vacances abans d'incorporar-se a l'Spar Citylift Girona un cop hagués acabat els seus compromisos d'estiu amb els Atlanta Dreams i la selecció dels Estats Units. Però, després de guanyar la medalla d'or a la Copa Amèrica de Puerto Rico diumenge a la matinada, dimarts ja era a Girona coneixent les seves noves companyes i veient l'entrenament a Fontajau. Ahir, Sykes es va entrenar per primer cop i, posteriorment, en la seva presentació a la botiga Bauhaus, va confirmar que està preparada per jugar dissabte a Zamora. «He fet avui el meu primer entrenament amb l'equip, després del viatge i del jet lag sí que estic una mica cansada, però crec que cada cop estaré millor; sí que podré jugar», va explicar Sykes que, pel que ha pogut veure fins ara, s'ha instal·lat al Barri Vell, només té bones paraules pel que fa a Girona i al seu nou equip: «La ciutat és molt bonica, ja me n'havia parlat Haley Peters que era companya meva a Atlanta i que va jugar aquí, amb l'equip també he tingut bones sensacions en l'entrenament amb un cos tècnic i unes jugadores a qui els agrada un joc col·lectiu i dinàmic amb la pilota passant per moltes mans. Crec que podrem fer molt bones coses aquesta temporada...».

A Girona, Sykes també s'ha retrobat amb Adaora Elonu, amb qui havia coincidit fa un parell d'estius a la WNBA, i més enllà de les converses amb Haley Peters també va parlar de la seva aventura a la Lliga espanyola amb un mite del bàsquet nord-americà: «Diana Taurasi em va explicar que la Laia Palau era una gran base, una jugadora extraordinària; estarà molt bé jugar amb ella».

Sobre el seu estil de joc, Brittany Sykes es va definir com una jugadora capaç de jugar en qualsevol posició exterior i que, sobre el paper s'adaptarà molt bé, al bàsquet dinàmic que està jugant l'Spar Citylift Girona: «M'agrada jugar fort en defensa per poder córrer a la pista; i en atac soc intensa, proposo i tinc la iniciativa».

La seva estrena serà demà a Zamora (18.00), però la nord-americana ja sap que l'Eurolliga és el gran repte del seu nou equip aquesta temporada: «Serà apassionant jugar dues competicions, sé que a l'Eurolliga ens trobarem grans equips, en tinc ganes...».