El Llagostera recupera Èric Jiménez i Magallán per viatjar a Oriola

Reforçats per la gran victòria de la passada jornada contra l'Hèrcules (2-1), el Llagostera visita aquest vespre el sempre complicat camp de l'Oriola. Els gironins es desplacen a terres alacantines amb les baixes per lesió de Pitu Comadevall, Maymí i també d'Aimar Moratalla amb problemes als adductors. En canvi, Oriol Alsina recupera Èric Jiménez i pot comptar per primer cop amb Santi Magallán, ja recuperat d'una lesió al turmell. «Estem en un moment de molta confiança, és veritat. Ara bé, també ho és que si som capaços del millor i del pitjor i que si no juguem al 110% tots, ens convertim en un equip vulgar», assegura Oriol Alsina.

La victòria contra l'Hèrcules ha donat molta moral als blau-i-vermells que confien ara esgarrapar quelcom de positiu d'Oriola. «Ha demostrat que competeix bé i va ser capaç de guanyar al camp de l'Hèrcules. És un equip de màxim nivell i la dificultat serà extrema», alerta. Els alacantins no podran disposar del veterà extrem de Sarrià, Chechu Flores, lesionat. «No vull pas que estigui lesionat, però per nosaltres millor que no jugui perquè és un jugador que marca diferències», recorda Alsina. Miguel Ángel Villafaina també té les baixes per lesió de Rodri i Urzaiz.

Alsina no està amoïnat per l'estat del terreny de joc de Los Arcos, molt afectat per les tempestes de fa unes setmanes. «Si està malament ens perjudicarà als dos equips. Ens sap molt de greu el que va passar. No s'hi pot fer res. Ara ens hem d'adaptar al camp», diu el preparador gironí.