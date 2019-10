L'Uni juga a Zamora amb la novetat de Brittney Sykes i la baixa de Mima Coulibaly

De Brittany a Brittney. De McPhee a Sykes. Són dos dels noms propis que avui protagonitzaran el duel entre el Quesos El Pastor Zamora i l'Spar Citylift Girona. Segona jornada de Lliga, la primera que no es disputa en el format Open Day. Una oportunitat perquè les noies d'Èric Surís confirmin el seu excel·lent inici del curs. No només per la victòria de la setmana passada contra el València, en l'estrena del campionat. Sinó també per guanyar la Supercopa d'Espanya davant el Perfumerías Avenida, el gran rival d'aquests últims anys. Victòria rere victòria. «Aquest és el camí», assenyala María Araújo, una de les novetats de les gironines d'aquest curs. El camí que tant ella com les seves companyes esperen seguir avui i en els propers partits, ja sigui de Lliga com també d'Eurolliga.

Partit marcat pels interrogants els d'aquesta tarda. Pels que genera el bàndol rival. El Zamora és un equip completament nou, amb un grapat de cares noves i capaç de guanyar en l'estrena remuntant el Guipúscoa. Tot, gràcies a l'excel·lent actuació de Brittany McPhee. L'aler de Seattle es convertia en la jugadora més valuosa de la primera jornada. Una de les armes de les locals, que s'estrenen a casa. «No serà fàcil. És un rival al qual respectem molt. Juguen davant la seva afició per primer cop aquest curs i segur que ho voldran fer molt bé. Nosaltres hem d'intentar seguir en la nostra línia per mirar de fer-ho el millor possible», avisa Araújo. La gallega recorda que «les sensacions contra el València van ser bones, encara que acabem de començar i volem anar pas a pas».

I de McPhee a Brittney Sykes. La nord-americana, una de les novetats de l'Uni, ja és a Girona tot i tenir per contracte una setmana més de vacances. Finiquitats els seus compromisos amb els Atlanta Dreams i la selecció dels Estats Units, s'ha incorporat a la disciplina de l'equip d'Èric Surís i avui debutarà. «Soc una jugadora activa que vull proposar coses i portar la iniciativa en el joc», deia en la seva presentació. Agrairà la seva presència Surís, que no tindrà tota la seva plantilla al complet. Mima Coulibaly és baixa d'última hora per culpa d'uns problemes estomacals, com explicava l'Uni. Tampoc estan disponibles Sonja Petrovic i Núria Martínez, totes dues lesionades. El tècnic, a més, tot depenent de com vagi el partit segurament intentarà mesurar els esforços de les seves jugadores tenint en compte que ben aviat hi ha un nou compromís: el dimecres 9 d'octubre amb el Guipúscoa a fora.