El Bordils ofereix el primer triomf del curs a la seva afició

Sembla que el Bordils ha trobat la tecla ideal per assaborir la victòria. Si la setmana passada ho va aconseguir a la Copa, ahir va poder celebrar la primera alegria a la Lliga després d'imposar-se al Blanc-i-verd al Zarautz, equip que encara no sap el que és guanyar aquest curs, per un ajustat 23-22.

Els locals es van saber refer d'un inici complicat. Els visitants havien posat la directa i no deixaven al conjunt entrenat per Pau Campos igualar el marcador. Així, es va entrar en els últims dos minuts i mig de la primera part amb un avantatge de tres gols a favor dels bascos (7-10). Va ser a partir d'aquí que la reacció dels blanc-i-verds va fer efecte i Arnau Palahí, primer, i dues dianes seguides d'Ignasi Moreno igualaven el duel abans del descans (10-10).

En l'inici de la segona part, els gironins també van haver de patir. Els visitants es tornaven a posar per davant, amb un avantatge de dos gols (11-13), encara que als 10 minuts de la represa els locals havien tornar a contrarestar l'avantatge (15-15). No va ser fins gairebé a l'equador del segon temps que els de Campos no es van tornar a avançar en el marcador (18-17), cosa que no havien fet des de l'1-0 inicial.

A partir d'aquí va canviar la tònica del partit. Era el Bordils qui colpejava primer, però el Zarautz tornava a igualar el marcador en l'atac següent. Després tornava a canviar la cosa, aquest cop amb el 21-22. Va ser llavors quan els gols de Palahí i Josep Rexach van girar la truita situant el 23-22 a falta encara de dos minuts. Tot estava obert i podia passar qualsevol cosa. A l'hora de la veritat, cap dels dos equips va ser capaç de trobar porteria. Ho va agrair el conjunt gironí, que suma així la primera victòria a la Lliga i agafa una mica d'aire.