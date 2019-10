Una marea rosa de més de 7.000 dones omple els carrers de Girona

Els carrers de Girona s'han tornat a inundar de color rosa amb motiu de la Cursa de la Dona. Un total de 7.300 inscrites d'arreu de la província ha convertit l'esdeveniment en una trobada on mares, filles, germanes, amigues i desconegudes comparteixen un objectiu comú: celebrar la dona i lluitar contra el càncer.

Organitzada per Esports Parra, juntament amb l'Ajuntament de Girona i amb el suport de l'Atletisme Girona, la Cursa de la Dona arribava enguany a la sisena edició. Diari de Girona ha estat el mitjà de comunicació oficial de la cursa solidària i popular que s'ha desenvolupat sobre un recorregut de cinc quilòmetres.

La cursa ha sortit des de la Devesa, per anar a buscar l'avinguda Tarradellas, Xavier Cugat, el Pont de França, el Pont de Pedret. Des d'allà s'entra al Barri Vell. Un cop les participants han arribat a l'Ajuntament, seguiran pel carrer Nou, Jaume I i han posat de nou direcció a la Devesa i a la zona de la Copa, on hi havia l'arribada.