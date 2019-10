El Peralada goleja l'Igualada i suma la primera victòria

El Peralada va estrenar ahir el caseller de victòries després d'aconseguir el primer triomf de la temporada davant el cuer Igualada amb un contundent 0-3 al marcador. Els homes d'Albert Carbó

Tot i que els de l'Anoia van ser els primers a avisar a la porteria d'Aroca amb un xut llunyà, els xampanyers ràpidament van avançar-se amb un gol de Marc Medina que posava la cirereta finalitzant una jugada de Ritxi i Carles Puig. Al minut 25, Pime va veure com un defensa local frustrava una clara ocasió per posar l'avantatge al marcador. L'Igualada no va abaixar els braços en cap moment i abans d'arribar al descans va fer suar els xampanyers, encara que la seva pressió no era prou contundent com per generar perill. Això ho va aprofitar el Peralada, fent-se fort en atac i disposant de tres ocasions clares per anar als vestidors amb tranquil·litat.



Assegurar la victòria

Amb l'obligació de guanyar sí o sí, el Peralada va mostrar-se sòlid per frenar el conjunt local i continuar generant perill. Medina va ser substituït per Víctor Bertomeu i de seguida l'ebrenc va marcar el segon rebent una centrada d'Èric Vilanova. Poc després, Ritxi aconseguia el tercer definint l'esfèrica amb l'esquerra després d'una jugada personal. Olorant la derrota, l'Igualada va prémer l'accelerador però Aroca va mostrar-se segur sota els pals per mantenir el resultat tot i ser un home menys al final per l'expulsió de Bertomeu.