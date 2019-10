Quarta victòria del Bàsquet Girona a LEB Plata

La visita a la pista del filial blaugrana era el repte més important que tenia el segon projecte del Bàsquet Girona a LEB Plata i l'equip entrenat per Àlex Formento l'ha resolt amb la seva quarta victòria de la temporada en quatre partits. La qualitat de Sergi Martínez, 16 punts, no ha estat suficient per superar un Bàsquet Girona que ha sabut aguantar el Barça B en un primer quart amb els dos atacs deixats anar (28-23) i després s'ha posat el vestit de treball per guanyar des de la defensa. En els primers minuts del darrer quart, el Bàsquet Girona ha trencat el partit (51-65) i després, quan amb el Barça B, ha provat de remuntar Sàbat i Sevillano han fet valer la seva experiència per assegurar la victòria. Hester ha estat el màxim anotador del partit amb 18 punts, mentre que Sàbat n'ha fet 16 i Màxima Esteban, 13.