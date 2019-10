El Sarrià dona la sorpresa a Aranda de Duero i continua invicte fora de casa

El Sarrià continua donant sorpreses allà on va. Si en la primera jornada de Lliga ja va guanyar a la pista del Cajasur CBM, ahir va donar la campanada a casa del Villa de Aranda (27-29), en un partit on el conjunt entrenat per Salva Puig va sabar estar els 60 minuts dins el joc sense deixar que el rival marxés en el marcador en els moments clau.

Els sarrianencs no es van deixar intimidar quan en els 10 primers minuts perdien de tres gols (7-4) i van saber empatar el partit (9-9) poc després. A més, ahir els blaus comptaven amb un inspirat Pere Arnau, que es va enfilar fins als 10 gols, i va fer possible que els visitants marxessin per davant al marcador en arribar al descans anotant els dos últims gols de la primera part (12-13).

En la segona meitat el partit va variar el seu guió i es va jugar a favor dels interessos dels de Puig. Només en una ocasió els locals es van posar per davant (19-18), fet que van contrarestar els visitants amb un parcial de 0-3 (19-21). A partir d'aquí els sarrianencs van anar jugant amb avantatges de dos i tres gols, fins a arribar a les acaballes del partit. I és que quan faltaven 35 segons Lucas Grandi posava la por al cos amb el 27-28, situació que Arnau es va encarregar de resoldre quan a falta d'onze segons per acabar el duel posava el 27-29 al marcador i feia que la victòria viatgés cap a Sarrià.