Les victòries del Llagostera comencen a semblar la cosa més normal del planeta

Amb 13 punts a la Lliga, el Llagostera és una de les sensacions de l'inici de la Segona Divisió B. Recentment ascendits, els homes d'Oriol Alsina continuen fent els miracles amb què han acostumat tothom. De fet, una victòria seva ja sembla normal. La cosa més normal del món. Ahir, contra l'Oriola, la superioritat va ser immensa (0-3). Nahuel, amb un doblet, i Diego, gràcies a un penal en el tram final, confirmen el tarannà d'un equip competitiu a l'extrem, sigui quina sigui la categoria que el vegi jugar.

Abans de l'encert ofensiu, però, qui va treballar de valent va ser la defensa. I Marcos, com no. El porter del Llagostera va treure dues mans descomunals amb empat a zero al marcador, rebutjant un cop de cap de Cases i un xut d'Antonio. Perquè ni de bon tros el partit va ser senzill: en la primera mitja hora el domini va ser local. Però els blaugranes, que si per alguna cosa destaquen, és per la seva capacitat de sacrifici, van saber resistir. I el gol de Nahuel abans d'arribar al descans, aprofitant un rebuig a xut de Gil Muntades, ho va canviar tot.

Tot i els intents locals per restablir la igualada, el Llagostera no es va desordenar en cap moment. Treball, treball i més treball: no hi ha cap altre recepta que aquesta. Cap concessió, cap escletxa. I les coses clares en atac. L'obra d'art de Nahuel, que va picar deliciosament una pilota per sobre del porter rival després d'una assistència de Sascha, va sentenciar el partit. El penal transformat per Diego, ja al darrer minut, va ser la cirereta a una feina col·lectiva que es veu premiada amb un començament de Lliga perfecte. El Llagostera ha aterrat dempeus, a la categoria, i promet tardes de glòria.