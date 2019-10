7.500 dones prenen els carrers de Girona

Grups d'amigues, companyes de feina que s'havien anat engrescant entre totes, molts mares amb les seves filles, famílies en què es barrejaven generacions amb àvia, filla i neta corrent (o caminant) juntes, dones que havien preparat el dia d'ahir sortint a entrenar-se des de feia setmanes, altres que no havien fet cap més preparació que posar-se la samarreta rosa abans de sortir de casa... La Cursa de la Dona de Girona ja és una tradició a Girona i ahir, en la seva sisena edició, al voltant de 7.500 varen prendre els carrers de la ciutat per recordar un cop més importància de l'esport amb una gran festa en la qual les dones són les autèntiques protagonistes.

Córrer, caminar o córrer i caminar segons el moment, a La Cursa de la Dona no hi ha tensió competitiva, tot i la victòria un any més de la banyolina Marina Guerrero, que va completar els més de 5 quilòmetres (5.400 metres) amb encara no 20 minuts, quan moltes caminadores encara estaven en els inicis del seu recorregut. Ainhoa Fitó i Carmen Rodríguez varen completar el podi de la cursa organitzada per Esports Parra conjuntament amb l'Ajuntament la ciutat i el suport de l'Atletisme Girona. Un any més, Banco Mediolanum va ser el patrocinador principal de La Cursa de la Dona, en la seva aposta per donar suport a la ciutat i a totes les dones corredores.

Diari de Girona va ser diari oficial d'una cursa en la qual, a banda dels premis a les tres primeres classificades, es va distingir la participant més veterana, Milagros Santolaya, de 95 anys, i a la més jove: Mia Oliver, de només dos mesos. Els organitzadors també van premiar les millors disfresses entre les corredores amb trofeus per a «Flamingo» i «Novia la fuga» en categoria individual; i «Estàtues de la Llibertat», «Kaotic Punk» i «Unicornio» en grups.

Un any més, en la que és la cursa popular més multitudinària de la ciutat, la imatge de la marea rosa que varen formar les més de set milers de participants va ser l'atracció d'un matí de diumenge a Girona. La cursa sortia de la Devesa per anar cap a la zona de Fontajau i entrar posteriorment al Barri Vell passant per davant del Cul de la Lleona o del mateix ajuntament abans d'enfilar el camí de retorn cap a la Devesa passant pel pont de Pedra o el carrer Nou, que varen ser dos dels trams amb més públic animant les corredores.