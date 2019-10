El Citylift GEiEG Uni cau en els minuts finals contra l'Ardoi en el debut a Lliga Femenina 2

El Citylift GEiEG Uni es va estrenar amb derrota a la Lliga Femenina 2 a la pista de l'Osés Construcción Ardoi (71-63), en un partit que va començar dominant, però que va perdre en l'últim període davant un rival amb més experiència amb jugadores amb passat a l'elit com Cecília Liñeira o Amaya Gasteminza. «Estem molt contents de com hem jugat contra un rival molt experimentat que la temporada passada va quedar fora de la lluita de l'ascens per average», va explicar al final del partit un Joan Pau Torralba que va tornar de Navarra convençut que «hem tret bones conclusions que ens ajudaran a millorar i seguir creiexent».

Les gironines van tenir bons moments de joc, com el parcial de 0-6 inicial, que va fer creure en una victòria en el debut en aquesta nova divisió. Tot i que les navarreses van saber posar-se dins el partit i capgirar el marcador, les visitants van arribar a tenir set punts d'avantatge en l'inici del tercer quart (27-34). Llavors, un parcial de 12-0 per a les locals (39-34) deixava les de Torralba tocades, però se sabien refer i guanyaven per la mínima al final del tercer període (45-46).

Les navarreses, amb Cecilia Liñeira, que va acabar amb 22 punts i 4 triples, marcant les diferències, van posar la directa en l'últim quart per emportar-se la victòria final.